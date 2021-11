La Leopolda è in corso da ieri e, al secondo giorno, la stanchezza inizia a farsi sentire unita chissà, forse, a qualche ricordo nostalgico del passato. Ed ecco che arriva, forte e chiaro, il lapsus della capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, Maria Elena Boschi.

“La nostra capogruppo del… Partito Democratico”: il lapsus di Maria Elena Boschi che imbarazza la Leopolda | VIDEO

Mentre fa gli onori di casa, presentando Lucia Annibali, la Boschi cade in errore: “Ecco la nostra capogruppo in commissione giustizia alla Camera e responsabile giustizia per il Partito Democratico insieme al senatore Cucca”. Attimi di silenzio, la Boschi rimane a bocca aperta in attesa di un suggerimento e prende coscienza dell’errore.

“Ho detto Partito Democratico, questo lapsus finirà ovviamente per perseguitarmi nei prossimi giorni. In realtà l’abbiamo rubata al Partito Democratico perché Lucia Annibali fin dal primo momento ha scelto Italia Viva ed è tra i deputati che come noi hanno dato vita due anni fa a Italia Viva”, si riprende dalla gaffe la deputata.

La Leopolda intanto è arrivata alla sua undicesima edizione. Aperta come ogni anno dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, la kermesse si tiene nella stazione fiorentina e si concluderà domani.