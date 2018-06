Maria Elena Boschi e il rapporto con Giuseppe Conte

Maria Elena Boschi parla oggi in un’intervista rilasciata a Francesca Schianchi della Stampa raccontando della sua conoscenza con Giuseppe Conte e smontando anche alcune versioni uscite sui giornali nelle scorse settimane, quando il professore dell’università di Firenze era appena arrivato sul palcoscenico nazionale come prescelto per l’attuazione del programma di governo Lega-M5S:

Che impressione le ha fatto il discorso del premier Conte?

«Ho capito che non faremo guerra a nessuno e che vogliono fare leggi costituzionali… (ride sarcastica). Sono molto curiosa di leggere domani (oggi, ndr.) gli editoriali dei commentatori politici. Il bilancio del nostro governo è positivo per i tanti risultati ottenuti: spero che non verranno smontati». Lei tra l’altro il professor Conte lo conosce da tempo, vero?

«Sì, ma non sono mai stata sua assistente, come qualcuno ha scritto». Come mai lo conosce?

«Perché abbiamo fatto entrambi parte della commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze».

La Boschi spiega anche che attualmente i rapporti con i grillini sono buoni: