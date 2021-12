Marco Liccione: ora che il leader dei no pass è positivo si accorge che il virus in due anni non è stato debellato | VIDEO

Undici minuti e mezzo di diretta Facebook per dire ai suoi sostenitori di esser risultato positivo a un tampone e di non stare per nulla bene, ma continuando a propagandare contro il Green Pass e le misure messe in atto dal governo per tentare di contenere la curva epidemiologica. Così Marco Liccione, leader del movimento contro la certificazione verde a Torino, si è presentato sdraiato sul proprio divano, alternando la sua voce a colpi di tosse e pause per riprendere fiato. E dopo essersi preso il virus se la prende con lo Stato italiano che in due anni non è riuscito a debellarlo. Come se nel resto del mondo la situazione fosse migliore.

Marco Liccione, il leader dei no pass torinesi positivo al Covid

“Sono positivo al tampone e ho qualche lieve sintomo. Recupererò rapidamente le mie forze per continuare la dura lotta per la democrazia”. Liccione, dunque, dice di avere qualche lieve sintomo. Poi, però, nel corso della sua diretta Facebook si contraddice sul suo stato di salute: “Ho una brutta tosse, lo so. Non ho mai avuto brividi di febbre come quelli di ieri sera (martedì, ndr). Il limone sembra ammoniaca ma tutto il resto no”. Poi sostiene che, quando sarà guarito, rifiuterà il Green Pass che gli spetta di diritto. Anche senza vaccinazione. Dunque conferma che non ha mai partecipato alla campagna di immunizzazione.

E non sembra una novità. Perché il leader del movimento No Green Pass torinese si è già reso protagonista di alcune “comunicazioni” vergognose, come quando pubblicò una foto in cui paragonava la certificazione verde alla stella di David sulle giacche degli ebrei. Ma non è tutto. Marco Liccione, nel corso della sua diretta Facebook riesce a pronunciare l’imponderabile: “Siamo in mano a dei cogli*ni che dopo due anni non sono ancora riusciti ad arginare il virus”. Se tutti si fossero vaccinati e non avessero cercato notorietà creando movimenti che portano avanti mozioni paradossali, però, il virus avrebbe continuato a circolare, ma in forma endemica.

(foto e video: da Facebook)