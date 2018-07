Marco Arezio: l’uomo che ha sparato alla bimba rom aveva modificato il fucile

Marco Arezio, 59 anni, l’uomo che ha sparato «accidentalmente», sostiene lui, a una bambina rom di 13 mesi dal terrazzino del suo appartamento in via Mario Lizzani a Torre Spaccata, aveva modificato il fucile ad aria compressa che ha utilizzato. Lo ha ammesso lui stesso davanti agli investigatori che indagano sul caso. Racconta oggi Repubblica Roma:

Il 59enne, ex dipendente del Senato, indagato per lesioni gravi, ha spiegato agli inquirenti di aver agito su una vite nella meccanica dell’arma che regola la compressione della molla. Una modifica artigianale che conferirebbe più potenza al fucile e quindi al piombino. Una manipolazione fatta dallo stesso Arezio che, per gli inquirenti, vuol dire molto.

Si tratta, evidentemente, di una persona con una certa dimestichezza nel maneggiare un fucile ad aria compressa. Inoltre, quando il colpo è partito, Arezio si è giustificato dicendo che stava facendo manutenzione. In pratica, il 59enne, stava ripulendo un fucile modificato, con il colpo pronto, in terrazza e con la canna rivolta verso il basso in un parco pubblico frequentato da adulti e bambini.