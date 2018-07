Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Partito Democratico), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell’ambito di un’inchiesta sul sistema sanitario lucano. Pittella è agli arresti domiciliari nella sua casa di Lauria (Potenza).

Marcello Pittella agli arresti domiciliari

In mattinata trenta misure restrittive erano state eseguite da parte della Guardia di Finanza di Matera nell’ambito di un’operazione sul sistema sanitario in Basilicata nei confronti di persone coinvolte “a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione”. L’attività “vede impegnati, allo stato, circa cento tra uomini e donne delle Fiamme Gialle”. Nel comunicato della Guardia di Finanza è annunciato che alle ore 12 i dettagli dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa in Procura. La notizia degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Basilicata è stata confermata all’agenzia di stampa ANSA da persone vicine al governatore, che hanno definito la situazione “surreale”.

Marcello Pittella è presidente della Regione Basilicata dal 2013. È figlio dell’ex senatore Domenico Pittella e fratello di Gianni, capogruppo dell’SD al Parlamento Europeo. È stato eletto nel novembre 2013 con 148696 voti, ovvero il 59,6% del totale. In carcere, scrive Repubblica, è finito il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Matera, Pietro Quinto, che attraverso il suo legale, Vincenzo Montagna, ha già annunciato le dimissioni dall’incarico. In carcere anche il direttore amministrativo dell’Asm Maria Benedetto. Ai domiciliari anche il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria di Potenza, Giovanni Chiarelli, il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Maddalena Berardi, e un dirigente del Centro oncologico regionale della Basilicata di Rionero, Gianvito Amendola.