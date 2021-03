Marattin multato per aver violato le norme anti-Covid

Un parlamentare dovrebbe (anzi, deve) dare l’esempio. Soprattutto in un periodo di limitazioni alla socialità a causa della pandemia che attanaglia il Paese (e il Mondo) da oltre un anno. Lo sa bene e lo ammette anche Luigi Marattin, pizzicato dalle forze dell’ordine per un “pranzo non consentito” nella sua abitazione. Il deputato di Italia Viva ammette le sue responsabilità, anche se non svela la sua presenza (o meno) a quel pranzo avvenuto nella sua abitazione capitolina.

Marattin e la violazione delle norme anti-Covid nella sua abitazione

A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso Luigi Marattin attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Ieri pomeriggio nella mia abitazione a Roma si è registrata una violazione della normativa anti-Covid, nella forma di un pranzo non consentito (non ha alcuna importanza se tale violazione riguardasse o meno il sottoscritto, visto che sono ovviamente responsabile di ciò che accade e di cui sono a conoscenza)”.

Un’ammissione che vuole provare a prevenire le polemiche, come quelle che da mesi coinvolgono il leader del suo partito, Matteo Renzi, rinvigorite anche dall’ultimo viaggio dell’ex Presidente del Consiglio in Bahrain e la sua comparsata nel paddock del Gran Premio di Formula 1, prima del suo ritorno in Italia per i lavori parlamentari a Palazzo Madama (oggi sarà presentato in Senato il Family Act).

Dare il buon esempio

“Le forze dell’ordine – che erano alla ricerca di una violazione ben più grave in un appartamento della zona, ma che si sono per caso imbattute nella nostra – sono intervenute e hanno irrogato le sanzioni conseguenti.Ringrazio le forze dell’ordine per il loro lavoro e chiedo scusa. Un parlamentare ha l’obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo caso”, conclude il deputato di Italia Viva nel suo post pubblicato su Facebook.

(foto: da profilo Instagram di Luigi Marattin)