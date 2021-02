Mara Carfagna ha saputo di essere ministro guardando la Maratona Mentana

Ieri Alessandra Sardoni durante la Maratona Mentana per la salita al Quirinale di Mario Draghi ha elencato tra i nuovi ministri Mara Carfagna al Sud. La cosa divertente è che, come racconta Tommaso Labate sul Corriere, anche lei lo ha saputo guardando la televisione

Ieri Alessandra Sardoni durante la Maratona Mentana per la salita al Quirinale di Mario Draghi ha elencato tra i nuovi ministri Mara Carfagna al Sud, Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione e Giorgetti al MISE. Non c’era ancora l’ufficialità in quel momento. La cosa divertente è che, come racconta Tommaso Labate sul Corriere, anche lei lo ha saputo guardando la televisione: