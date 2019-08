Il Messaggero pubblica oggi un’infografica che riepiloga la mappa delle strade chiuse a Roma a causa dei vari cantieri che accoglieranno i cittadini al ritorno dalle vacanze. Tra i più importanti c’è la chiusura della vecchia tangenziale, che sarà demolita. Sarà chiuso il traffico che scorre sopra il piazzale ovest della stazione Tiburtina e tutti gli accessi alle rampe saranno vietati. Sulla circonvallazione Tiburtina, direzione Salaria,sarà vietato il transito nella corsia principale dalla tangenziale allo svincolo Portonaccio. Alla fine di via Lorenzo il Magnifico, sulla circonvallazione Nomentana verso San Giovanni, non sarà consentito il passaggio dei veicoli nella corsia principiale, in prossimità di via Teodorico. Su via Tiburtina, direzione Verano, sarà istituito il divieto di transito sulla rampa di immissione della tangenziale in prossimità di via Masaniello. Prevista anche la chiusura della rampa all’altezza di piazzale delle Crociate, direzione Olimpico. Per chi va su due ruote la novità più importante è sull’Ostiense, dove il tratto dal km 27 al km 23 è stato chiuso a motocicli e biciclette.

Lavori anche sul viadotto della Magliana, che questa notte dalle 22 alle 6 sarà chiuso in direzione Centro. Il sottovia circonvallazione Ostiense-Colombo sarà chiuso invece di notte fino il 30 agosto. La galleria Giovanni XXIII, nel tunnel a scendere da Pineta Sacchetti, sarà inagibile, per lavori all’illuminazione, fino al 2 settembre. Un altro importante intervento riguarda il Muro Torto. Per consentire i lavori, tutti i giorni fino al 30 agosto, dalle 22 alle 5, saranno chiusi al traffico piazzale Flaminio, il Muro Torto, il sottovia Ignazio Guidi, Corso d’Italia e via Luisa di Savoia. Disagi sono previsti in zona Prati-San Pietro a causa di lavori su viale dei Bastioni di Michelangelo fino al 26 settembre. Poi ancora via di Torrevecchia, con un senso unico alternato fino al 9 settembre tra via Beverino e via Mantoggio. Fino al 3 settembre, invece, si transita a senso unico alternato in via Taranto, da via Aosta a piazza Casalmaggiore. Cambio di viabilità anche in via Aurelia Antica.

