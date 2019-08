Si chiama Angelina Barini la donna arrestata e accusata di aver provocato la morte di Andrea Zamperoni, chef di Cipriani. Barini è accusata di aver dato ai suoi clienti narcotici, compreso il potente oppioide fentanyl, durante alcuni incontri in hotel di New York. Nel giro di una settimana, due di loro sono morti ma la donna, che di mestiere farebbe la prostituta, e il suo protettore avrebbero continuato a drogare i loro clienti e anche a derubarli una volta che non erano più in grado di reagire, secondo gli atti d’accusa depositati in tribunale.

Angelina Barini: chi è la donna arrestata per la morte di Andrea Zamperoni

La prima morte risale al 4 luglio all’hotel Astoria, nel Queens, dove la donna è stata catturata dalla videocamera mentre lasciava la stanza. La vittima é morta per via di un cocktail letale di alcolici, metanfetamina, cocaina e fentanyl. Il secondo decesso risale all’11 luglio, quando un uomo è stato trovato morto per una overdose di fentanyl in un altro hotel del Queens, dove Barini é stata filmata nuovamente dalle videocamere. La terza vittima è il trentatrenne Zamperoni: in questo caso la donna era nella camera con il cadavere avvolto in un paio di lenzuola, in un ostello del Queens, quando la polizia ha bussato da lei il 21 agosto, alla ricerca dello chef scomparso da alcuni giorni. Secondo gli atti giudiziari, Zamperoni è morto il 18 agosto dopo che Barini gli ha dato ecstasy liquida, anche se gli esami tossicologici non sono ancora stati depositati e quindi la causa della morte non è ufficiale.

La donna, che ha un profilo facebook, resta in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione. Lo ha stabilito il magistrato federale che si sta occupando del caso e che ha accusato Barini di cospirazione per distribuzione e possesso per spaccio di una o più sostanze contenenti fentanyl, potente analgesico oppioide sintetico. Lei è comparsa in tribunale vestita in tuta e con scarpe da ginnastica.

Angelina Barini e la morte di Zamperoni

L’avvocato che le è stato assegnato, Mildred Whalen, non ha ancora determinato con esattezza di che nazionalità sia, anche se a guardare il suo profilo su Facebook potrebbe essere canadese. La donna, 41 anni, ha dichiarato alla polizia di essere una prostituta e di aver dato a Zamperoni ecstasy liquida dopo che lui l’aveva pagata per sesso. Secondo la polizia, Barini è stata arrestata più di 24 volte per il possesso di oggetti rubati o di droghe illegali. L’arresto più recente risale al 19 dicembre quando, riporta il New York Times, la donna è stata fermata per taccheggio.

Durante l’udienza Barini avrebbe detto che Zamperoni si è addormentato dopo aver preso le droghe e che sanguinava dal naso e dalla bocca, ma il suo protettore le ha impedito di chiamare la polizia e il soccorso medico. Secondo la donna il corpo di Zamperoni è stato chiuso in un sacco nero e il suo protettore, con alcuni complici, ha discusso dell’opportunità di distruggere o fare a pezzi il cadavere per farlo sparire più facilmente. Sul suo profilo Barini scrive di aver studiato all’università della vita e conclude con una massima: “$$$ money talks bullshit walkS. $$$”.

