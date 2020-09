La mappa dei contagi di Coronavirus nelle scuole

Lorenzo Ruffino, studente di Economics a Torino che, insieme a Vittorio Nicoletta, dottorando in sistemi decisionali in Québec hannp monitorato quali sono le scuole in cui c’è stato un contagio di Coronavirus. E raccontano al fatto che almeno in 315 scuole si è registrato un caso di positività al Covid-19, con una media di circa 20 nuovi casi al giorno per i primi tre giorni e poi oltre 55 nei tre successivi. Ma i dati non sono così semplici da reperire:

C’è una tendenza in aumento. Gli studenti” si contagiano “nel 76% dei casi”, i prof nel 13%. I restanti riguardano o altro personale oppure soggetti non ancora identificati (bisognerebbe tornare a verificare l’aggiornamento, operazione in corso in queste ore). La scuola primaria è la più esposta, con il 27% dei casi. Seguono le superiori con il 25%, la scuola dell ’infanzia con il 23% e le medie nel 16%. “In diverse occasioni, circa 50 casi, la scuola coinvolta è stata chiusa del tutto per alcuni giorni – s pie ga Ruffino –. In circa 200 eventi no, ma nella maggior parte dei casi si è proceduto a mettere in quarantena classe e docenti”. Le notizie arrivano soprattutto da Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Piemonte e Veneto ma, spiegano i due ricercatori, il fatto che le fonti siano non “ufficiali ” fa sì che possano esserci molti casi nascosti, soprattutto nelle città. Senza contare che al sud la scuola non è ancora iniziata. “La stampa locale è molto più attenta – spiegano – mentre su territori più vasti è più difficile. Anche perché ufficialmente dai presidi sanitari non arriva nessuna informazione”.