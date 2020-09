“Non si permetta di dirmi gallina”: la lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Come spesso accade anche ieri a Cartabianca c’è stata maretta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona che era stato redarguito per aver fatto pubbicità ad un albergo nominandolo in trasmissione. Corona ha perso subito le staffe: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

C’è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartabianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020



E da lì è sfociata una lite verbale: “Non si permetta di dirmi gallina”. Bianca Berlinguer ha poi replicato ancora: “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità”. E Corona ha concluso l’intervento salutando in maniera un po’ brusca: “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci. Mi stia bene!”

