Quanto costerà la manovra alle imprese

Il prezzo è giusto: la manovra di Bilancio costerà al sistema imprenditoriale italiano, secondo i conti della CGIA di Mestre, 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle imprese non finanziarie e 1,8 miliardi sugli istituti di credito e sulle assicurazioni. Per l’Ufficio studi della Cgia, però negli anni successive andrà meglio: nel 2020 il sistema economico subirà una riduzione di prelievo pari a 1,7 miliardi mentre nel 2021 l’alleggerimento fiscale salirà a 2,2 miliardi.

Nel 2019 c’è il pericolo di un eventuale aumento della tassazione locale. Avendo rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto nel 2015 dall’allora Governo Renzi, è molto probabile che molti sindaci torneranno ad innalzarle. Secondo alcune stime, degli 8.000 Comuni presenti in Italia ben l’81 per cento ha i margini per aumentare l’Imu sulle seconde case e addirittura l’85 per cento per innalzare l’addizionale Irpef. Non è da escludere, inoltre, che avendo aumentato la deducibilità dell’Imu sui capannoni, alcuni primi cittadini potrebbero essere tentati ad innalzare l’aliquota di propria competenza, almeno fino alla soglia che non consente agli imprenditori di pagare di più di quanto realmente fatto nel 2018.