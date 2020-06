Gli organizzatori della manifestazione del Movimento 3V a Firenze sono stati denunciati

Gli organizzatori della manifestazione nazionale No vax e No 5G che si è tenuta sabato scorso in piazza Santa Croce a Firenze e alla quale hanno partecipato circa 4mila persone sono stati denunciati. La segnalazione in Procura è riferita al fatto che la manifestazione, regolarmente preavvisata alla questura dal gruppo ‘Movimento 3V’ , si è svolta in modo pacifico, tuttavia i presenti, nonostante gli avvisi, si sarebbero accalcati più volte sotto il palco non rispettando le regole del distanziamento. Secondo la questura gli organizzatori non si sarebbero impegnati a far rispettare ai manifestanti le norme di distanziamento e molti partecipanti non indossavano mascherine di protezione.

La segnalazione alla procura lascia aperto il campo delle ipotesi di reato eventualmente da contestare ai promotori dell’iniziativa. Ad organizzarla erano stati gli attivisti del “Movimento 3v libertà di scelta”, che si batte tra le altre cose contro “il trattamento vaccinale obbligatorio” e ha festeggiato su Facebook l’adunata rigorosamente senza mascherine. sul palco, tra applausi scroscianti, si sono susseguiti gli interventi, da quello di Sara Cunial — parlamentare ex Cinque Stelle, uno dei “capi” del movimento — a quello di Guido Gheri, il patron di Radio Studio 54 al centro di una inchiesta della Procura per aver veicolato messaggi xenofobi e razzisti.