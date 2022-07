I Maneskin conquistano i 70mila del Circo Massimo. I momenti più belli della serata | VIDEO

Dopo aver conquistato la scena internazionale, i Maneskin tornano a prendersi la loro Roma, nel luogo più iconico per la storia dei grandi live nella capitale: il Circo Massimo, sold out già da mesi con 70.000 biglietti venduti. Lo show evento, prodotto e organizzato dalla Vivo Concerti del figlio d’arte Clemente Zard in collaborazione con Rock in Roma, è il coronamento di un anno davvero eccezionale per la band e segue altri due appuntamenti italiani sold out all’Arena di Verona e allo stadio di Lignano Sabbiadoro.

Due ore di show in cui il gruppo si è esibito davanti a teenager ma anche bambini con genitori altrettanto entusiasti. Angelina Jolie e Gabriele Muccino erano in tribuna vip.

Angelina Jolie e la figlia al concerto dei måneskin al circo massimo,allora il multiverso esiste #maneskin pic.twitter.com/469xEifOhS — Våle🐍; Campioni d’italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) July 9, 2022

La scaletta ripercorre ogni tappa fondamentale della loro storia, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come ‘Chosen’ e ‘Torna a casa’, fino agli ultimi grandi successi che hanno consolidato la loro affermazione internazionale: da ‘Coraline’ a ‘Mammamia’, da ‘Beggin’ fino all’ultimo singolo ‘Supermodel’. Alla fine di ‘Gasoline’ il frontman Damiano ha ribadito il no alla guerra esclamando “Fuck Putin”.

Il trionfo romano è una delle tappe del tour che questa estate vede protagonista la band nei più prestigiosi festival mondiali: dopo la straordinaria doppia esibizione al Coachella, il Rock Am Ring & Rock Im Park, l’Open’er Festival, il Reading & Leeds Festival, il Lollapalooza di Stoccolma (cui seguiranno quelli di Parigi e Chicago), il Rock Werchter in Belgio, la band toccherà fino al 14 settembre anche il Summer Sonic in Giappone e il Rock in Rio in Brasile, solo per citare alcune tappe. Ma è solo l’assaggio di quello che dal 31 ottobre sarà il loro primo tour mondiale, il Loud Kids Tour, con 56 concerti, in larga parte già sold out, nei principali club e palasport in Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani.