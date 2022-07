Secondo le stime di Antonello Maruotti, statistico della Lumsa, tra il 10 e il 15 luglio ci sarà un picco di contagi Covid della variante Omicron 5: sabato 9 luglio i Maneskin si esibiranno a Roma al Circo Massimo davanti a 70mila persone. “Non è una buona idea fare questo concerto adesso, non si fa altro che posticipare il picco”, sostiene Maruotti. Nel Lazio attualmente ci sono 176mila positivi e il rischio di averne “ventimila in un colpo solo” è alto secondo Marcello Pilli, medico di base di Ostia che ha mostrato tutta la sua preoccupazione parlando con Repubblica. “I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo il concerto dei Maneskin, in questo momento, una follia”.

L’appello dei medici di base a Damiano dei Maneskin: “Troppi contagi, rinvia il concerto di Roma”

Pili rivolge un appello direttamente a Damiano David: “Ha mostrato di avere una grande sensibilità sulle tematiche della salute, reputa che sia proprio indispensabile questo concerto, adesso? Rimandarlo a un momento di minore impatto del virus non sarebbe un’idea sbagliata. Mettere insieme 80mila persone è incomprensibile. Paradossalmente sarebbe stato meglio farli l’anno scorso: almeno il virus era meno contagioso”. Perplessità anche da Marco Trifogli, segretario regionale della Snami, il sindacato autonomo dei medici: “Non voglio puntare il dito contro queste occasioni di socialità, ma non c’è coerenza”. Pilli invece incalza sulla possibilità di imporre l’obbligo di mascherina ai concerti: “Non facciamo discorsi retorici e ipocriti, chi pensa che 70mila persone, con 40 gradi, terranno la mascherina in un concerto dove si canta e si balla, mente sapendo di farlo. Lo stesso vale per i beach tour di Jovanotti. Basta con la retorica del ‘che bello stare insieme’. Bello un cavolo, se crea un mega cluster”.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)