L’esempio della mamma di Desalu che non va in tv perché lavora come badante | VIDEO

“L’ho cresciuto da sola tra mille difficoltà. Non parlavo una parola di italiano e mio figlio mi diceva sempre «mamma, non ti preoccupare, io diventerò qualcuno»”, ha riferito la conduttrice de Il circolo degli anelli raccontando perché mamma Veronica non era presente

Si chiama Veronica la madre di Fausto Desalu, medaglia d’oro nella staffetta 4×100 e da ieri uno dei ragazzi più amati dagli italiani. Sicuramente non quanto gli vuole bene la sua mamma che però, nonostante la gioia immensa ha scelto di non intervenire come ospite in collegamentoalla trasmissione TV di Rai 2 Il circolo degli anelli, dove era stata invitata. Avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro di badante.

L’esempio della mamma di Desalu che non va in tv per non trascurare il suo lavoro di badante | VIDEO

É stata proprio la conduttrice del programma, Alessandra De Stefano, a raccontare perché mamma Veronica non era presente: “Oggi ho parlato con la signora Veronica, che è la mamma di Fausto Desalu, e mi ha detto ‘Io questa sera non potrò essere in collegamento con voi, faccio la badante e mi occupo di una signora anziana, mi devo occupare di lei. Sono arrivata dalla Nigeria, mio figlio è diventato cittadino italiano, l’ho cresciuto da sola tra mille difficoltà. Non parlavo una parola di italiano e mio figlio mi diceva sempre «mamma, non ti preoccupare, io diventerò qualcuno». La signora Veronica ha 50 anni e vive a Casalmaggiore dove lavora da cinque anni come badante di un’anziana. Al Corriere ha spiegato di aver visto con la sua assistita la staffetta e la vittoria di Fausto: «Ho visto la gara in tv con la signora. È venuta anche la figlia con una torta: una festa bellissima». Presto mamma Veronica riabbraccerà Fausto e gli preparerà una torta. E lui che ha mantenuto la sua promessa ed è diventato qualcuno ieri ha detto con orgoglio: “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile e storico, non c’è Lukaku o Messi che tengano. Siamo stati accolti come degli eroi al Villaggio, mi è piaciuta tanto questa cosa, tutta la delegazione era li e li ringrazio moltissimo tutti”