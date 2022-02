Novak Djokovic parteciperà agli internazionali di tennis di Roma pur non essendo vaccinato. Una decisione giusta? “No”, secondo il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato ad Agorà su Rai 3. “Ammesso e non concesso – ha spiegato il numero uno dello sport in Italia – che uno per esempio si faccia la doccia da solo nel camper o mangia e cucina da solo, è il messaggio che è sbagliatissimo al momento, poi si deve vedere che cosa succede da oggi fino a maggio, mi auguro che le cose cambino. Mi auguro che tutti possano veder giocare Djokovic”.

Per Malagò avere Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma è un “messaggio sbagliato”

Il rischio maggiore, per Malagò, è che rischi di passare una “doppia linea” da parte delle autorità: ”Io ricevo decine di mail di genitori imbufaliti perché i figli non fanno più sport: come possiamo sostenere che c’è una legge dello Stato che non fa fare sport ai figli mentre c’è poi chi arriva da fuori e gioca”. Nei giorni scorsi era stata una precisazione della sottosegretaria allo Sport, l’ex olimpionica Valentina Vezzali, a confermare che per gli eventi all’aperto non fosse necessario il Super Green Pass e che quindi Djokovic avrebbe potuto partecipare al torneo. Una circostanza criticata, oltre che da Malagò, anche dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Ci sono delle regole che vanno rispettate finché ci sono. Dando delle deroghe si finisce per dare dei messaggi sbagliati. Chi ha un grande seguito a maggior ragione deve dare il buon esempio”.

Malagò ha poi proseguito la sua intervista commentando i risultati ottenuti dagli azzurri nelle ultime Olimpiadi, tra Tokyo e Pechino: “Il più grande risultato di quest’anno sportivo sono le 383 medaglie vinte in tutte le competizioni. Siamo secondi dietro gli Stati Uniti, è impensabile arrivare a questi risultati, mostruoso. Abbiamo dietro tutte nazioni che hanno più abitanti di noi, ne siamo molto orgogliosi”.