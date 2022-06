Mahmood sulle minoranze: “Importante schierarsi a favore soprattutto oggi” | VIDEO

Il due volte vincitore di Sanremo, Alessandro Mahmood, è stato l’ospite finale di Repubblica delle Idee, a Bologna, intervistato dal direttore Maurizio Molinari. “Il futuro incerto? I risultati arrivano con l’impegno, se uno è determinato. Penso sia importante non ascoltare tanti pareri, meglio chiederli solo ai migliori amici, ai famigliari. Poi sentire tanto l’istinto. E impegnarsi”, ha detto il cantante.

Mahmood sulle minoranze: “Importante schierarsi”

“Io ho sempre appoggiato le battaglie per le minoranze. Mi ricordo che cinque anni fa ho cantato al Pride di Milano. Credo sia molto importante schierarsi sempre verso le minoranze, soprattutto in un periodo come questo”, ha continuato Mahmood. E sull’Ucraina: “Penso sia stato giustissimo che abbia vinto i ragazzi della Kalush Orchestra all’Eurovision, perché comunque mi metto nei loro panni: se ci fosse stata la guerra nel nostro Paese, una vittoria così è comunque un sostegno”.

La risposta alla stampa spagnola

Il cantante aveva fatto recentemente parlare di sé anche per la risposta data alla stampa spagnola. Il quotidiano “El Mundo” aveva, infatti, criticato il duo che ha vinto Sanremo, Mahmood e Blanco, dicendo di aver portato sul palco un “trucchetto” per ottenere più voti. L’accusa era, dunque, quella di aver portato a Sanremo e, dunque, all’Eurovision 2022 dopo la vittoria al Festival della canzone italiana, una canzone in grado di toccare le corde della comunità LGBTQ+. Con quale obiettivo? Ottenere più voti. E il cantautore nato a Milano ha risposto così a questi attacchi: “In questi giorni ho fatto un giro su Twitter. Gli spagnoli sono incaz*ati neri con noi. Non so cosa abbiamo fatto. Le persone ci vogliono etichettare, eppure quando ho fatto l’ultima data a Madrid non ho avvertito un clima del genere”.