La risposta di Mahmood e Blanco agli attacchi della stampa spagnola

L’Eurovision Song Contest è un concorso musicale che provoca sempre grandi attriti. Dal Presidente francese Macron che chiedeva la squalifica dei Maneskin (vincitori lo scorso anno) per “droga” (credendo a false narrazioni nate sui social) a quanto accaduto in questa edizione nei confronti di Mahmood e Blanco. Questa volta, l’attacco non arriva da Parigi ma dalla Spagna. Perché nei giorni scorsi il quotidiano “El Mundo” ha criticato il duo che ha vinto Sanremo, dicendo di aver portato sul palco un “trucchetto” per ottenere più voti.

Italia, favorita a Eurovisión con el primer dúo homoerótico del festival https://t.co/M3S9pk2iu8 — EL MUNDO (@elmundoes) May 11, 2022

Mahmood e Blanco rispondono agli attacchi della stampa spagnola

Tutto parte da alcune frasi e accuse scritte dal giornalista Eduardo Alvarez sul quotidiano spagnolo “El Mundo”. In particolare, il cronista si è rivolto a Mahmood:

“E per quanto Mahmood insista nel rifiutare le etichette e affermare che la sua è un’ode al crepacuore e alla libertà di sbagliare anche quando si ama, che è ciò di cui parlano i brividi della canzone, molti in tutta Europa vogliono vedere il primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica nella storia della festival”.

L’accusa, dunque, è quella di aver portato (a Sanremo e, dunque, all’Eurovision 2022 dopo la vittoria al Festival della canzone italiana) una canzone in grado di toccare le corde della comunità LGBTQ+. Con quale obiettivo? Ottenere più voti. Ma c’è di più. Perché la critica non è diretta solamente ai due cantanti, ma all’Italia:

Per una nazione vincere due volte di seguito è davvero complicato. Ma non si può escludere che sia ciò che accadrà sabato prossimo. Perché l’Italia riparte come una delle cinque nettamente favorite […] schierando icone di uno dei movimenti che seguono da vicino l’evento, come gli LGTBI+”.

In conferenza stampa, proprio il cantautore nato a Milano ha voluto replicare a questi attacchi:

“In questi giorni ho fatto un giro su Twitter. Gli spagnoli sono incaz*ati neri con noi. Non so cosa abbiamo fatto. Le persone ci vogliono etichettare, eppure quando ho fatto l’ultima data a Madrid non ho avvertito un clima del genere”.

In attesa della finale di sabato sera a Torino, Mahmood e Blanco non sono tra i favoriti dei bookmaker. Al momento, infatti, il duo italiano si trova al terzo posto (secondo le quote) alle spalle degli ucraini della Kalush Orchestra e del britannico Sam Ryder. Si tratta, però, di meri pronostici. I voti ufficiali saranno quelli che saranno raccolti nel corso dell’evento finale.