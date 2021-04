Succede a Rimini: un falso medico affermava di poter curare diverse malattie, tra cui anche il COVID. È stato denunciato per abusivo esercizio della professione medica e per il reato di truffa

Succede a Rimini: un falso medico affermava di poter curare diverse malattie, tra cui anche il COVID. È stato denunciato per abusivo esercizio della professione medica e per il reato di truffa

Diceva di curare il COVID con la “polverina magica”, finisce denunciato

L’uomo, “Mago Orfeo”, come si faceva chiamare secondo un servizio di Striscia la notizia che si è occupato della vicenda, infatti, sebbene si spacciasse per omeopata, non aveva alcuna abilitazione. Ma aveva convinto diversi suoi clienti a prendere le “polverine” sia per curare malattie già esistenti che per prevenirle. Secondo il finto medico le sue ricette a base di erbe erano in grado anche di curare COVID-19. Ma il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini era sulle tracce del Mago Orfeo già dall’inizio di marzo: la GDF ha contattato i clienti e sequestrato le buste con le polverine. Poi ieri c’è stata la denuncia. Ieri poi è stato sequestato e analizzato tutto quello che è stato trovaato presso il suo studio, come spiega l’agenzia DIRE: