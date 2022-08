L’uomo che evade dai domiciliari perché non sopportava i suoceri

A Rieti un uomo di 40 anni è evaso dagli arresti domiciliari perché non sopportava più i suoceri. Come riporta il Messaggero, si è presentato spontaneamente in caserma e ha riferito di essersi deliberatamente allontanato dall’appartamento di Roma, dove, da soli quattro giorni, stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare.

Non sopporta più i suoceri ed evade dagli arresti domiciliari

Non sopportava più i genitori della compagna. Così avrebbe detto l’uomo ai carabinieri di Passo Corese. I carabinieri lo hanno così arrestato e condotto al suo domicilio. Questa, però, non è la prima volta. In passato, nello specifico circa due anni fa, un uomo aveva deciso di evadere dagli arresti domiciliari per la stessa ragione. Era accaduto a Fondi, in provincia di Latina: il ventenne era fuggito dopo una lite con la famiglia della compagna con cui viveva.