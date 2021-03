Sbagliare un congiuntivo? Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura del governo Draghi, ha fatto anche questo. Sono ormai famosissime le gaffe della leghista in ambito geografico, per non parlare del suo amore per i libri. Evidentemente Borgonzoni ha voluto provare ad ampliare la gamma e nell’occasione si è prodotta in una perfomance sulla lingua italiana. Ecco cosa è successo.

Lucia Borgonzoni: la sottosegretaria alla Cultura che sbaglia il congiuntivo

È il 22 marzo e Lucia Borgonzoni esalta l’arrivo di un milione di dosi di vaccino Pfizer annunciato dal commissario Figliuolo per avere l’occasione di dare colpe a Conte: “Bravissimo generale Figliuolo! Questo è il governo Draghi! Se c’erano ancora Conte e Arcuri oggi come saremmo conciati?”

Peccato che sia i leghisti delusi che i sostenitori di Conte si accorgano subito della frase scorretta: “Borgonzonii..se c’erano ancora conte e arcuri..impara prima la grammatica..volevi dire.”se ci fossero stati conte ed arcuri”..ma va bene dai..quello che invece è imperdonabile è il voltafaccia che tu e tt la lega avete fatto nei confronti dei vostri elettori…ora siete tt allineati per distruggere l’economia di questo paese..e per la terapia genica di massa..spero che vi abbiano pagato mlt bene..ma la pagherete..forse nn in questa vita..ma in quella divina..che nn credo vedrete mai..siete solo dei criminali..” scrive qualcuno. Altri aggiungono: “Le consiglierei di approfittare dei suggerimenti che le stanno dando per scrivere correttamente una frase in italiano. Non mi è chiaro con quali meriti è diventata sottosegretario di Stato al Ministero della cultura nel governo Draghi detto “il governo dei migliori”. In realtà l’errore all’inizio era doppio. Anche la cronologia delle modifiche del post rivela che prima al posto di “saremmo” c’era un inguardabile “eravamo”, poi corretto:

Non si capisce perché non è stata corretta anche la prima parte della frase. Forse perché è di uso comune nel parlato? Forse: ma la lingua scritta, e soprattutto la comunicazione di una esponente del governo, dovrebbe essere meno “disinvolta”. E per qualcuno è un ottimo modo per rivelare chi è adatto e chi no a fare il sottosegretario alla cultura: