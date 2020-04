Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri sera presso l’ospedale Spallanzani di Roma. L’agenzia di stampa ANSA scrive che sono in corso accertamenti e la giornalista è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano da far risalire al Covid-19. Secondo l’ANSA la conduttrice è stata ricoverata in seguito all’insorgere di febbre e difficoltà respiratorie.

EDIT ORE 14: L’agenzia di stampa AGI fa sapere che Annunziata avrebbe già fatto un tampone che, sempre secondo quanto viene riferito, sarebbe risultato negativo.

Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani e sottoposta al test del tampone

Annunziata, che ha da poco lasciato la direzione dell’Huffington Post, ha continuato a condurre anche durante l’emergenza Coronavirus il suo programma Mezz’ora in più, con gli ospiti collegati via Skype.

Attualmente allo Spallanzani I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 172. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 223, secondo quanto scrive il nosocomio nel bollettino medico di oggi. “Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid19 positivi/ Pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi”, prosegue il bollettino. Sono 750 mila i casi di contagio da coronavirus nella sola Europa, secondo un conteggio dell’Afp. Si tratta della metà dei casi in tutto il mondo che sfiorano il milione e mezzo, in base ai dati della Johns Hopkins University.