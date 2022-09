La risposta sessista di un consigliere di Italia Viva a Lucia Annunziata per aver chiamato Renzi "coso"

Ha fatto molto discutere quanto accaduto nello studio di Mezz’ora in più su Rai 3, quando la padrona di casa Lucia Annunziata si è lasciata andare ad una gaffe che non è sfuggita ai più. La conduttrice, infatti, nel comunicare quelli che sarebbero stati gli ospiti della puntata successiva, ha “dimenticato” per un attimo il nome del leader di Italia Viva Matteo Renzi, sostituendolo con una curiosa (e poco lusinghiera) espressione.

“La prossima domenica avremo l’ultima puntata degli speciali elettorali. Dovrebbero venire il Pd, Forza Italia e poi c’è la terza lista, che è la lista del centro, di Calenda e… coso”, ovvero Matteo Renzi. Quel che ha spiazzato della presunta gaffe è stato pure il fatto che Annunziata non abbia successivamente tentato di ricordare il nome del leader di Iv o di correggersi, anzi: la conduttrice ha platealmente glissato su quella dimenticanza come nulla fosse.

Il consigliere di Italia Viva Sguanci contro Lucia Annunziata: “La natura con lei non è stata così benigna”

L’amnesia di Lucia Annunziata sul nome di Matteo Renzi ha fatto indignare molti. A sollevarsi sono stati alcuni utenti social, che hanno sottolineato l’arroganza della conduttrice, ma pure diversi compagni di partito dell’ex Premier. Su tutti, a mostrare particolare fastidio per quanto avvenuto è stato il consigliere regionale di Italia Viva Maurizio Sguanci, già noto per lo scivolone social del 2018 (quando era ancora membro del Pd) in cui affermava che “nessuno in Italia ha fatto quello che ha fatto Benito Mussolini in vent’anni, e a dircelo è la storia”.

Maurizio Sguanci ha attaccato duramente Lucia Annunziata, prendendosela con il suo aspetto e sottolineando come venga lasciato pochissimo spazio televisivo al Terzo Polo. Il consigliere di Italia Viva ha scritto: