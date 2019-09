L’esponente di Fratelli d’Italia Luca Cavalieri, 29 anni, assessore alle politiche giovanili di Lagosanto in provincia di Ferrara, è stato segnalato come assuntore di cocaina dopo essere stato beccato a comprarla dai carabinieri.

Luca Cavalieri: l’assessore di FdI beccato a comprare cocaina

Venerdì pomeriggio i carabinieri lo hanno individuato mentre comprava una dose da 1,16 grammi di cocaina da un noto spacciatore del luogo. Comprare non è un reato, ma per l’assessore è scattata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore. In galera è invece finito il pusher, Luigi Orlandini, un 54enne del posto, che ha tentato di scappare e poi ha cercato di picchiare con calci e pugni i carabinieri che lo avevano raggiunto, senza però procurare loro lesioni. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare in suo possesso altri 0,7 grammi di cocaina e un grammo di eroina, oltre alla somma di 780 euro. Gli sono stati contestati i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso propria residenza in attesa del giudizio direttissimo.

Cavalieri invece è stato costretto a dimettersi: era stato eletto in Consiglio con la lista del centrodestra tra le fila di Fratelli d’Italia (di cui è anche membro del coordinamento locale).

Leggi anche: Salvini, Trenta e Toninelli fermano anche la Alan Kurdi con otto bambini a bordo