Lorenzo Marinelli: chi è il ragazzo che ha sparato a Manuel Bortuzzo insieme a Daniel Bazzano

Si chiamano Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, hanno 24 e 25 anni, sono di Acilia e si sono presentati ieri in Questura per confessare il loro coinvolgimento nel ferimento di Manuel Bortuzzo. Bazzano ha precedenti per spaccio e per rapina e l’avvocato di Marinelli, Alessandro De Federicis (Giulia Cassaro assiste l’altro), ha detto ieri sera a Chi l’ha visto? che il suo assistito ha sparato senza che l’altro sapesse nulla.

Sono entrambi accusati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e porto abusivo d’arma da fuoco. Abitano al Villaggio Giuliano, lotto di case popolari di Acilia, Lorenzo Marinelli ha detto di fare l’idraulico ed entrambi hanno sostenuto di aver ricevuto la pistola calibro 38 con cui hanno colpito Bortuzzo da una terza persona.

I due hanno raccontato di essere stati riempiti di botte al pub «da gente più grande, che ci aveva minacciato pesantemente, avevamo paura», e per questo «per cautela ci siamo armati», senza dire però chi fossero. Il Messaggero racconta che le informative arrivate in Questura darebbero la presenza dei figli di Mario Iovine, Vito e Mimmo, nipoti di Antonio, il temuto boss dei Casalesi, al pub dell’Axa proprio la sera della rissa.

Marinelli e Bazzano avrebbero trovato rifugio presso alcuni pregiudicati della zona (bussando anche alle porte di San Basilio). Edoardo Izzo sulla Stampa racconta un particolare inedito alla base del tentato omicidio che riguarderebbe questioni di droga:

Un gruppo di picchiatori, spesso incappati in controlli per armi e cocaina. A far scattare la rissa nella notte di sabato, quando Manuel è stato colpito da un proiettile davanti all’«O’Connell Irish Pub» dell’Axa-Casal Palocco, sarebbe stata una partita di cocaina non pagata. Marinelli, tra i capi della banda di San Giorgio, avrebbe subito per questo una feroce lezione dai pugili, che svolgono questo ruolo per conto dei fornitori dei pusher.

«Abbiamo litigato con gente di Acilia. Con i “pugili”», avrebbero ammesso i due fermati, che fanno parte di una gang che ha come punto di riferimento le case popolari di piazza San Giorgio, periferia della stessa Acilia. Una banda che è in conflitto con il gruppo dei «pugili» che si fanno chiamare così perché si allenano nelle palestre di zona e hanno un forte legame con il clan dei Casalesi.

«Abbiamo sparato a Manuel Bortuzzo per errore»

Il movente dei tre colpi sparati da un revolver calibro 38 contro Manuel, uno dei quali si è conficcato nel midollo spinale, non è ancora chiaro. Entrambi hanno avuto da poco un figlio. Scrive il Messaggero che Stefano Marinelli, lo zio di Lorenzo, era il boss di Acilia legato ai clan Guarnera e Iovine morto i primi di gennaio del 2017 mentre stava scontando a Rebibbia una condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le bacheche Facebook di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono state riempite di insulti che loro, chiusi in carcere, non possono vedere. Il Corriere della Sera ricostruisce i fatti all”O Connell Irish Pub:

Mentre si allontanano, Marinelli pronuncia la frase riferita da alcuni testimoni: «Torniamo col ferro e ve sparamo». Ma al ritorno trovano sul posto la polizia e non i rivali. Vedono due persone con i giubbini neri e il cappello a visiera (anche Martina ha spalle larghe da nuotatrice e altezza sopra la media), lanciano un «Ahò», Manuel si gira e fanno fuoco. Due proiettili rimbalzano su un muro e schizzano via, un terzo arriva a segno.

I due fermati passano la sera di sabato al O’Connell Irish Pub, come spesso accade, e come già in altre occasioni il loro gruppo viene a contatto con una banda rivale,composta da alcuni pugili ed esponenti del clan Iovine, matrice di camorra casalese, pure loro di Acilia. Anche stavolta la tensione sfocia in rissa. Marinelli e Bazzano hanno la peggio. Un altro dei loro ne esce col volto tumefatto ma mente agli agenti all’esterno del locale e dice che quelle ferite le aveva già prima.

In ultimo, la versione completa dei fatti consegnata in questura:

«Ci siamo costituiti per un senso di giustizia e risarcimento verso Manuel. Non l’abbiamo fatto prima per motivi organizzativi. Siamo distrutti da quanto accaduto, è stato un errore. Sono tre notti che non dormiamo. Non sappiamo come siamo stati coinvolti nella rissa, avevamo bevuto ma non assunto droga. Loro erano venti e più grandi di noi. Ci hanno picchiato e minacciato di morte le nostre famiglie.

Dicevano: “Veniamo a casa vostra”. Siamo scappati terrorizzati. Lo scooter non è nostro ma non l’abbiamo rubato». La parte che segue è invece tutta di Marinelli: «La pistola l’ho trovata in un campo e non ho mai sparato, volevamo difenderci e quando abbiamo visto Manuel lui ha fatto il gesto di fuggire. Per paura ho sparato tenendo la pistola dietro la schiena».