Lorenzo Berti, il candidato leghista a Pistoia che definisce il 25 aprile “giorno di lutto nazionale”

Si era candidato, cinque anni fa, nelle liste di quel movimento di estrema destra chiamato CasaPound. Era il nome di punta di quella fronda neofascista italiana alle elezioni per la scelta del sindaco di Pistoia. Non vinse, ma ottenne un seggio nel Consiglio comunale della città toscana. Poi, nel giugno del 2021, entrò a far parte della grande famiglia della Lega e oggi sostiene con fermezza la ri-candidatura del primo cittadino uscente Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia). Ma la salita sul Carroccio di Lorenzo Berti arrivò a meno due mesi dalla pubblicazione di questo post su Instagram.

Lorenzo Berti, il candidato leghista a Pistoia che insulta il 25 aprile

Era il 25 aprile del 2021, giorno della Festa della Liberazione dall’invasione nazista, della liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della caduta del regime fascista. Tommaso Berti si trovava al mare, insieme alla sua compagna. Lì quello scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram accompagnato da quel commento:

“Un modo piacevole di trascorrere il giorno più squallido dell’anno”.

Il tutto condito da un hashtag: #25aprileluttonazionale. Idee, insomma, molto chiare sulla sua idea attorno alla Festa della Liberazione che viene definita come una ricorrenza squallida. Anzi, addirittura un giorno di lutto. Come se l’essersi tirati fuori da quelle sabbie mobili di odio razzista, discriminatorio e dalle follie criminali di Mussolini e Hitler fosse un qualcosa di negativo per il nostro Paese.

All’epoca dei fatti (ora quel post non esiste più, cancellato dalla memoria social ma non dagli screenshot degli utenti) Lorenzo Berti era ancora in CasaPound. Era ancora Consigliere comunale di Pistoia con le “tartarughe”. Due mesi dopo, era il giugno del 2021, entrò a far parte del centrodestra (che ha la maggioranza nella città toscana), nella Lega di Matteo Salvini. E oggi è uno dei candidati del Carroccio nelle liste a sostegno del sindaco uscente Tommaso Berti. E il partito di via Bellerio, per il momento, non si è dissociato da quel post sul 25 aprile.