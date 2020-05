I numeri della mortalità per Coronavirus della Lombardia e il resto del mondo

In questa tabella che riporta i casi di mortalità per Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 della Lombardia rispetto a quelli della Germania si nota l’incredibile percentuale di rapporto tra morti e percentuale tra la regione italiana e il paese: 1552%

In questa tabella che riporta i casi di mortalità per Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 della Lombardia rispetto a quelli della Germania si nota l’incredibile percentuale di rapporto tra morti e percentuale tra la regione italiana e il paese: 1552%. La tabella non si limita a spiegare che l’andamento della mortalità in lombardia è diverso (peggiore) che nel resto d’Italia, ma confronta i dati con gli altri paesi d’Europa e dell’Italia con la Lombardia e senza, dimostrando che senza la Lombardia l’andamento delle morti di Coronavirus in Italia sarebbe stato inferiore a quello di molti paesi europei.

La tabella mostra, se ce ne era bisogno, che la Lombardia ha peggiorato di molto la media italiana, mentre a posteriori si può dire che il lockdown dell’intera Italia è dovuto arrivare proprio perché il contagio si stava diffondendo da quella regione al resto del Paese. E così il rapporto tra morti e popolazione rispetto alla Germania dell’Italia con la Lombardia è 536%, senza la Lombardia è del 333%.