I “magheggi” in Lombardia e i morti che sono molti di più di quelli ufficiali

In Lombardia i morti sono molti di più di quelli ufficiali e la Regione comunica i dati in modo da fare gaming, ovvero con espedienti utilizzati per abbellirli. In un’intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe reitera le accuse nei confronti di Gallera e Fontana:

Secondo un’analisi Gimbe, la Lombardia il 9 aprile dichiarava 15.706 casi con “almeno un passaggio in ospedale dichiarati dimessi/non ricoverati”, pazienti “in isolamento domiciliare”. Ma questi casi finivano nel computo dei guariti della Protezione civile. Questo è gaming, perché l’aumento dei guariti genera distorsioni. E sui nuovi casi è possibile fare gaming ?

Certo, effettuando meno tamponi diagnostici o calcolando la percentuale di positivi con al denominatore quelli totali, inclusi quelli per verificare la guarigione.