«Il logo della campagna di Trump è uguale a quello dei nazisti»

Il logo della campagna di Donald Trump con un’aquila che afferra uno scudo con la bandiera americana somiglia a quello del Reichsadler nazista. Se ne parla su Twitter e anche su alcuni siti americani indicando l’immagine riprodotta su una maglietta in vendita per 30 dollari che si trova sullo shop del sito del presidente.

Trump is campaigning for reelection with a Nazi symbol. Again.

On the left: an official Trump/Pence “America First” tee.

On the right; the Iron Eagle, the symbol of the Nazi party.

It’s not an accident. Bigotry is his brand. pic.twitter.com/ceepuGl3U3

— Chip Franklin (@chipfranklin) July 1, 2020