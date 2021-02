Lo strano caso di Sileri che denuncia Gasparri, ma presto potrebbero sedere nella stessa maggioranza

“Idioti”, “incapaci”, “gente da denunciare: tutti i morti in più saranno colpa loro” aveva detto Maurizio Gasparri riferendosi ad alcuni dei principali esponenti del governo Conte II, in particolare chi si occupava di sanità. Con tanto di nomi e cognomi. Tre, in particolare: oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il suo sottosegretario, il pentastellato Pierpaolo Sileri. E proprio quest’ultimo ha deciso di andare fino in fondo, denunciando colui che lo voleva denunciare.

La querelle tra Gasparri e Sileri, insomma, finisce in tribunale. Sin qui nulla di particolarmente significativo: scontri verbali e giuridici sono tradizionalmente all’ordine del giorno nello scenario politico italiano. Meno frequente è che il denunciante e il denunciato si preparano – Rousseau permettendo – a far parte insieme del nuovo governo Draghi che dovrebbe vedere il suo battesimo a giorni. Chissà se finirà come alla vigilia proprio del governo giallorosso di cui Sileri è stato un volto mediatico di punta, quando Pd e Movimento 5 Stelle ritirarono le rispettive querele in tribunale sul caso Bibbiano in nome delle realpolitik? In questo caso ci sarebbe poi da superare anche un altro ostacolo non trascurabile, come riporta “Il Fatto quotidiano” oggi in edicola: per portare Gasparri davanti al giudice, Sileri dovrebbe ottenere l’autorizzazione a procedere da parte del Senato tra i cui banchi siede proprio il forzista.

“Rischiano di governare insieme sotto le insegne di Mario Draghi, ma non s’amano affatto” scrive il “Fatto”. “E adesso se la vedranno in tribunale, sempre che la strana maggioranza che si va configurando anche al Senato conceda l’autorizzazione a procedere nei confronti di Maurizio Gasparri di Forza Italia”

Già in tempi normali, l’autorizzazione a procedere viene concessa col contagocce. Immaginate quando a doverla votare saranno i membri di un’unica maggioranza che va dal Pd alla Lega, dal Movimento 5 Stelle a… Forza Italia. Appunto.