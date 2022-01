Il botta e risposta tra Matano e Branchetti sull’ospite “rubato” a La Vita in Diretta | VIDEO

Il tema era molto delicato. Si parlava di un fatto di cronaca che, in quei frangenti, sembrava essere arrivato a un punto di svolta. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato (all’interno di due sacchi neri) all’interno dell’area verde dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Potrebbe essere il cadavere di Liliana Resinovich, la 62enne di cui si sono perse le tracce dallo scorso 14 dicembre. E in quei momenti, nella concitazione della diretta, è andata in scena la lite a distanza tra Alberto Matano (conduttore de La Vita in Diretta) e Simona Branchetti, che ha preso temporaneamente le redini di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso.

#Pomeriggio5 sottrae l’intervistato de #LaVitaInDiretta mentre l’inviata era in collegamento con @AlbMatano. Più che un talk show, siamo ai livelli del far west. 😕 Piena solidarietà a tutta la @vitaindiretta. pic.twitter.com/RWJO7cYYYJ — TV Italiana (@TV_Italiana) January 5, 2022

Lite Matano Branchetti per l’ospite “rubato” a La vita in diretta

Come si vede dalle immagini, l’inviata della trasmissione pomeridiana in onda su RaiUno stava intervistando Sebastiano Visintin, il marito della donna scomparsa. All’inizio, in sottofondo mentre l’uomo rispondeva a La Vita in Diretta, si sente la voce dell’inviata di Pomeriggio 5 che si trovava in quello stesso posto per raccontare gli ultimi aggiornamenti. Il tutto ha provocato una grande confusione che ha obbligato il conduttore a interrompere per qualche secondo il collegamento. Poi il colpo di scena:

“Come vedranno i nostri telespettatori, non è più con noi. A questo punto però devo dire una cosa. Questo signore era collegato con noi, però è arrivata la troupe di un altro programma. Lo dico, di Canale 5, mi spiace dirlo, in diretta ci hanno sottratto Sebastiano. Queste sono delle cose che non dovrebbero mai succedere. Noi comunque andiamo avanti, anche se questi momenti non mi appartengono. Diciamo che quello che è successo non è nel mio stile”.

La lite Matano Branchetti (a distanza) inizia così e prosegue nella serata, quando la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5 risponde alle accuse parlando con TvBlog.:

“Sono stupita per la reazione del collega, direi che è incomprensibile, nonostante la mia grande stima professionale per lui. Se ci potevamo accordare preventivamente fra le due trasmissioni? Noi non prendiamo accordi, ma diamo notizie e, quando ho dato la linea ad Ilaria, lei ha dato la notizia che aveva! Nessuna concorrenza sleale”.

(foto: da La Vita in Diretta, RaiUno)