Trovato un corpo senza vita a Trieste, potrebbe essere quello Liliana Resinovich

Un corpo senza vita, all’interno di un sacco nero lasciato all’interno dell’area verde dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Questo il ritrovamento fatto dalle forze dell’ordine questo pomeriggio. E il pensiero degli inquirenti è andato direttamente a Liliana Resinovich, la 62enne di cui si sono perse le tracce dallo scorso 14 dicembre. Le ricerche non si sono mai fermate e le indagini sono proseguite nel corso di queste settimane, senza però nessun indagato.

Liliana Resinovich, ritrovato un corpo senza vita a Trieste

Della donna non si erano perse le tracce dal 14 dicembre e da allora si è aperto un ventaglio di ipotesi sulla sua scomparsa. C’è chi ha parlato di allontanamento volontario e chi, invece, ha subito pensato al peggio. Quella mattina la donna aveva telefonato a un suo amico (80 anni) presso la cui abitazione faceva le pulizie. Poi quel telefono non sarebbe stato più utilizzato e di lei non si è saputo più nulla. Le ricerche sono iniziare nel giro di qualche giorno ed è stato aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti.

Nel frattempo è stato sentito più volte il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin che aveva dichiarato: “Sono distrutto. Ho un dolore molto forte per la mancanza di una persona con cui stavo vivendo momenti felici, ma ho molto fiducia nella polizia e nella magistratura .Giorno per giorno escono notizie di persone che hanno visto mia moglie o che si incontrano con mia moglie a mia insaputa da mesi”. L’uomo dice di non essere a conoscenza dell’esistenza di quell’ottantenne presso cui la moglie faceva pulizie domestiche una volta alla settimana”. Ora verranno effettuati i rilievi nella zona del ritrovamento del corpo e le analisi per capire se quel corpo trovato in un sacco nero è quello della donna sparita da oltre tre settimane a Trieste.

