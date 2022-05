A Rieti il simbolo del Movimento 5 Stelle sparisce dalle liste: c’è il logo con il nome di Conte

Nelle liste per le prossime amministrative di Rieti non c’è il logo del Movimento 5 Stelle, sostituito da un simbolo con al centro il nome di Conte: “Sì, giochiamo sul suo cognome, ma a fin di bene”

Nelle liste presentate a Rieti in vista delle amministrative del 12 giugno del simbolo del Movimento 5 Stelle sono rimaste soltanto… le stelle. Un logo circolare con al centro la scritta “Conte” e in alto “Rieti”, a creare un gioco di parole (“Rieti con te”) che personalizza il partito sul nome del suo presidente e lascia intendere come non ci sia tanta fiducia attorno al “brand” grillino. “Sì, giochiamo sul suo cognome, ma a fin di bene”, ammette Roberto Casanica, 53 anni, capogruppo uscente dei 5 Stelle in consiglio comunale.

Una trovata messa in atto con il benestare dei vertici, come confermato – riporta Repubblica – da parlamentari e consiglieri regionali M5S, molto attivi in città. “Quello di Rieti è un esperimento, un contenitore più largo – dice la deputata grillina Francesca Flati – vediamo quale sarà l’effetto, come risultati”. Roberto Casanica, che corre da capolista, ha spiegato la genesi del logo: “Erano i giorni della sentenza di Napoli, del Movimento congelato, in cui non si capiva bene se avremmo potuto presentare il simbolo o no. Abbiamo messo le 5 Stelle e sotto ConTe, scritto attaccato, per dare una connotazione chiara ai nostri elettori”.

L’effetto attrattivo dell’ex premier

Personalizzare il partito sul nome dell’ex premier, che gode ancora di una certa popolarità, potrebbe portare benefici in termini di voti e apprezzamenti: “Senza voler essere presuntuosi – riprende Casanica – ma a volte quello che accade a Rieti poi avviene anche più in grande. Conte è molto apprezzato, anche fuori dal Movimento. In lista abbiamo gente che non è mai stata iscritta. Liberi professionisti, architetti. O militanti che si erano allontanati e ora tornano”. Cinque anni fa a Rieti il Movimento 5 Stelle raccolse uno scarso 5,3%. Appena un anno dopo, alle politiche, si superò il 31%. Alle regionali Roberta Lombardi sfiorò il 20%.