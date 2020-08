Bimbo con la febbre? Classe in quarantena: le linee guida per asili e nidi a Roma

Le linee guida del Campidoglio, integrative di quelle nazionali, per la riapertura di asili e nidi prevedono mascherine per maestri e bidelli ma non per i bambini sotto i sei anni, quarantena per tutti se un bimbo ha la febbre fino all’esito del tampone e all’interno della propria classe nessun distanziamento ma separazione tra quelle presenti negli istituti. Non si potranno portare giochi da casa:

Il Campidoglio ha deciso che la misurazione della temperatura corporea sarà effettuata nei nidi e nelle scuole dell’infanzia ai bambini, ai genitori, al personale educativo e a tutti gli operatori. Dove possibile,saranno creati percorsi differenziati di entrata/uscita. Tutto il personale, come detto, indosserà la mascherina. I bimbi no. Visiere per gli addetti durante il pasto e le attività per cambiare i piccoli. In ogni caso, chiunque entrerà nell’istituto, compresi i fratelli degli alunni con piùdi 6 anni, dovrà mettere mascherina e sopra scarpe e igienizzare le mani. Quanto agli spazi, scrive la task force, «il tema del distanziamento è da intendersi come distanziamento tra gruppi/sezioni enoncome distanziamento individuale».

Le diversi classi o “comunità”, compresi insegnanti e genitori,durante le attività di studio o giochi non devono avere contatti tra loro. Dipiù,gli spazi comuni vannocontinuamente igienizzati. E i gruppi dovranno essere meno numerosi degli anni scorsi tanto che il Comune promette di potenziare l’organico. Materiali e giocattoli dovranno essere a uso esclusivo di ciascun gruppo (oppure sanificati prima del passaggio), vietato portare oggetti da casa, ad eccezione di ciucci, pannolini (ma ben chiusi) e un eventuale cambio d’abbigliamento. Novità anche per gli orari: le scuole, d’intesa con le famiglie, potranno scaglionare le entrate, le uscite (ma non è un obbligo) e i percorsi d’ingresso. Il 9 settembre apriranno i nidi conorariounico finoal9ottobre (dalle8alle14) dal 12 ottobre si passa al tempo pieno. Per le scuole dell’infanzia il via è il 14 settembre, con orario unico fino al 30e tempo pieno da ottobre