Il senatore repubblicano che dagli Stati Uniti invita i russi a uccidere Putin | VIDEO

L’unica cosa da fare è “uccidere Putin”. E a farlo possono essere solamente i russi. Le parole pronunciate dal senatore repubblicano Lindsey Graham durante la sua intervista a Fox News sono destinate a generare polemiche e ad acuire le tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti. Anche perché a parlare è uno dei decani della politica a Stelle e Strisce.

Lindsey Graham, il senatore americano che invita i russi a uccidere Putin

“Come va a finire? Qualcuno in Russia deve alzarsi e farla finita con questo tizio”, ha detto Lindsey Graham nel corso del suo collegamento con Fox News nei momenti in cui stavano arrivando le notizie dell’incendio all’interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia, a nord-ovest della Crimea, in Ucraina. L’invito, dunque, è rivolto al popolo russo: uccidere Vladimir Putin per porre fine alla situazione attuale in cui il Presidente russo sta facendo annegare l’Ucraina, provocando riflessi in tutto il mondo.

Parole che sono state immediatamente condannate dall’addetto stampa del Cremlino Dmitry Pesko: “Purtroppo, in un’atmosfera così tesa, c’è un’escalation isterica della russofobia. In questi giorni, non tutti riescono a mantenere la sobrietà, direi persino la sanità mentale, e molti perdono la testa”. E anche l’ambasciatore russo a Washington ha definito le parole di Lindsey Graham “inaccettabile e oltraggiosa”.

Lui rincara la dose

Sta di fatto che lo stesso senatore repubblicano non è tornato sui suoi passi e ha proseguito in questo suo invito anche attraverso il suo profilo Twitter.

The only people who can fix this are the Russian people. Easy to say, hard to do. Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

“C’è un Bruto in Russia? C’è un colonnello Stauffenberg di maggior successo nell’esercito russo? L’unico modo in cui questo finisce è che qualcuno in Russia elimini questo tizio. Faresti al tuo paese – e al mondo – un grande servizio. Le uniche persone che possono risolvere questo problema sono i russi. Facile a dirsi, difficile a farsi. A meno che tu non voglia vivere nell’oscurità per il resto della tua vita, essere isolato dal resto del mondo in condizioni di estrema povertà e vivere nell’oscurità, devi farti avanti”.

(foto e video: da Fox News)