I vigili del fuoco segnalano un intervento in corso a Modugno in provincia di Bari per l’incendio di una discarica adibita alla raccolta di rifiuti solidi urbani e speciali: cinque le squadre dei pompieri sul posto per le operazioni di spegnimento del rogo.

L’incendio alla discarica di Modugno in provincia di Bari

Il Quotidiano di Bari scrive che l’incendio è divampato in un capannone sulla strada statale 96, tra Palo e Modugno e che la colonna di fumo nero e denso è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. L’impianto andato a fuoco è quello dell’azienda Ecogreen Planet. Il Commissario prefettizio del Comune di Palo del Colle fa sapere che non ci sono prescrizioni per la popolazione perché la situazione è sotto controllo.