Il maltempo in Lombardia, i temporali nel Varesotto e gli allagamenti a Gavirate

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Lombardia sta provocando disagi e allagamenti, in particolare nel varesotto. Una frana, come segnalano i vigili del fuoco di Varese, ha invaso la strada provinciale 69 nel comune di Laveno Mombello. Alcuni corsi d’acqua sono esondati e la situazione è critica in particolare a Lavena Ponte Tresa, Cuvio e Cuveglio. Una consistente massa di fango si è riversata nel Lago Maggiore dai fiumi Tresa e Margorabbia. Anche Marchirolo è stata investita da forti temporali con allagamenti di cantine e abitazioni. Alcune famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Luceverde Milano segnala rallentamenti tra Busto Arsizio e Varese sulla A8 Laghi a causa del maltempo. In alcuni video su Facebook si vede anche Gavirate sommersa dal temporale. Telesettelaghi scrive che la pioggia “si è riversata nelle strade nella zona di Armino e in via Verbano, ma anche nella zona di Via Trinità, di via Besozzi e in altre vie. Fiumi d’acqua hanno invase le strade con auto bloccate e tombini saltati, e con i Carabinieri che hanno dovuto anche chiudere per qualche tempo la provinciale 1 per l’acqua copiosa che scendeva verso il lago. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la protezione civile. Paura anche per i torrenti che in poco tempo si sono riempiti, come a Voltorre nella zona dell’asilo, ma anche a Gavirate in zona Pozzuolo”.

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni del nord Italia scenderà nella giornata di domani sul centrosud, portando piogge e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Umbria, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo e Molise, specie sui settori centro-occidentali. Sulla base dei fenomeni in atto, inoltre, il Dipartimento ha valutato un’allerta arancione su Lombardia e Friuli Venezia.