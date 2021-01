“Attenta al Covid…”: l’insostenibile ondata d’odio verso Liliana Segre

Ci sono le persone mediocri e poi c’è Liliana Segre. La senatrice a vita ha annunciato oggi in un’intervista rilasciata a Gad Lerner sul Fatto Quotidiano che sarebbe stata presente nell’aula del Senato domani, per la fiducia al governo: “Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata, ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile”. Ora dovrebbe essere palese che non è necessario essere d’accordo con il governo Conte, o simpatizzare per una parte politica, fosse pure quella sovranista di Salvini e Meloni, per ammirare questa grande donna che la vita non ha spezzato quando era una ragazzina in un campo di concentramento e non ferma neanche adesso che ha 90 anni e c’è la pandemia. Invece c’è qualcuno che non ci arriva. Come quelli che sui social si sono messi a criticare o a insultare la senatrice Segre.

La gentaglia che non ha niente di meglio da fare che insultare Liliana Segre

Non è necessario finire sulle pagine Facebook di Libero o del Giornale per trovare qualcuno che non crede che la Segre abbia agito secondo la sua coscienza, con tutti gli ostacoli che per lei questo comportava: il viaggio, il Coronavirus, il vaccino ancora da fare. Ad esempio su Repubblica c’è chi commenta “ricordati che vieni pagata per questo tuo immenso sacrificio”. Persone che probabilmente non regalano neanche una mentina senza avere qualcosa in cambio:

Ma c’è chi va anche oltre. Come racconta Giornalettismo infatti si è arrivati a veri e propri insulti verso la persona di Liliana Segre. L’odio che ha saputo sublimare con la sua vita di testimonianza perenne di sicuro non la può scalfire, ma è il segno di come sia facile dimenticare, troppo facile: