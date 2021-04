Liliana Segre è stata eletta presidente della commissione contro il razzismo e l’odio | VIDEO

La senatrice a vita Liliana Segre è stata eletta presidente della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio, che si è riunita oggi per la prima volta, dopo essere stata istituita nel nell’ottobre del 2019. Vicepresidenti della commissione sono stati nominati i senatori Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano (Lega).

Le dichiarazioni di Liliana Segre, presidente della Commissione

Anche oggi la senatrice a vita è stata in Senato, dove aveva deciso di non andare più per un po’ a causa della situazione sanitaria che stiamo vivendo. Però ieri ha voluto essere presente nel giorno in cui a Palazzo Madama arrivava la mozione per dare il via libera alla cittadinanza per Patrick Zaki. Oggi anche era lì, e ha parlato con i giornalisti, spiegando di cosa si occuperà la Commissione.

Liliana #Segre è la presidente della Commissione contro l'odio. La sua elezione è una bella pagina per l'Italia e il lungo applauso della commissione l'esempio che sconfiggere le parole d'odio è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme. pic.twitter.com/YX3McP8hDr — Davide Faraone (@davidefaraone) April 15, 2021