Lifeline: Gregorio De Falco spiega che Salvini e Toninelli hanno torto

Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle ed indiscusso esperto della tematica, rilascia oggi un’intervista al Fatto Quotidiano nella quale spiega che l’Italia non può sequestrare una nave in acque maltesi. Il riferimento è a Lifeline e alla polemica con Malta che hanno fatto scoppiare ieri i ministri Toninelli e Salvini:

Capitano, nessun dubbio?

Certamente no. Tanto più se la nave attraccherà in un porto di Malta, in quel caso la giurisdizione sarebbe maltese. Altro è se si trovasse in acque internazionali, la ong sarebbe soggetta all’inchiesta di bandiera di ogni nave da guerra.

Cioè?

Una nave da guerra riceve il saluto dalla mercantile che mostra la propria bandiera. Se ci sono fondati motivi per ritenere che non sia genuino il collegamento fra nave e bandiera esposta, la nave da guerra può avviare una inchiesta. Stessa cosa se l’incontro avvenisse in acque internazionali ma in zona sottoposta all’autorità maltese per il soccorso e ricerche.