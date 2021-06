Libero dice che Salvini sa cosa vuole la Madonna

Un centrodestra unito nella fede, con la Madonna di Fatima a benedire una fusione politica tra forze che paiono uguali ma che, in realtà, sono profondamente differenti. Il viaggio di Matteo Salvini in Portogallo si è concluso con una confessione: il leader della Lega, secondo quanto riportato da Libero quotidiano, sostiene che le strade della sua coalizione siano state benedette dall’alto dei Cieli e che tra i messaggi fideistici ricevuti ce ne sia uno che riguarda proprio il futuro dell’alleanza. E non solo in Italia.

Salvini dice di sapere cosa vuole la Madonna per gli italiani

Un viaggio in favore di telecamera, con foto scattate nei momenti di più profonda riflessione e di ritiro morale e spirituale dietro la preghiera, accendendo un cero e indossando fieramente la mascherina con Alberto da Giussano mentre sullo sfondo si erge il santuario dedicato alla Madonna.

Ma quali sono stati i segreti rivelati al leader della Lega? A dare una risposta a questo mistero della fede ci ha pensato il quotidiano di Alessandro Sallusti.

“Per me è una gioia, un’emozione, ho consacrato anche la salute, il futuro, la serenità del mio popolo al cuore immacolato di Maria. Questo è un luogo sacro. Non esiste politica, non esiste lavoro, non esiste vita, senza valori, dal mio punto di vista senza fede. Sono per la libertà religiosa, di pensiero, di parola, do rispetto ma chiedo rispetto. L’Europa è nata qua, su questi valori può crescere, può guarire, può prosperare”. Questo è il messaggio ricevuto dal segretario del Carroccio in quei momenti di preghiera a Fatima.

Insomma, la Madonna sembrerebbe aver preso a cuore la situazione del Centrodestra rivelando a Salvini il segreto del successo per il bene suo e di tutta la santa alleanza di Centrodestra (mentre Giorgia Meloni lo tallona nei sondaggi). L’unione fa la forza, è la sintesi di questo messaggio. Sia in Italia, sia in Europa. Non a caso, proprio nei giorni scorsi, si è parlato di un nuovo Gruppo nel Parlamento UE per riunire quello che il Dio della politica aveva diviso. Chissà se la rivelazione di Fatima porterà a nuove illuminazioni.

