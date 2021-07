È morto Libero De Rienzo, il miglior amico che non ho mai conosciuto

Per anni, ogni volta che qualcuno mi ha chiesto chi fosse il mio attore italiano preferito, rispondevo sempre così: Libero De Rienzo, senza dubbio. Un po’ per vezzo, un po’ per convinzione, un po’ perché non mi capacitavo di come uno con quel talento smisurato, comico, a tratti malinconico, potesse passare gli anni migliori della sua carriera a fare da spalla e comprimario. Una vita passata in accappatoio da Bart.

Libero De Rienzo, il miglior amico che non ho mai conosciuto

Almeno fino a “Fortapàsc”, quando non ha interpretato Giancarlo Siani, gli ha prestato il suo corpo e la sua voce, quasi non fosse un attore ma un medium incaricato di riportarlo in vita, almeno per un po’. Lui, con quell’ironia ortodossa, rigorosa, marziale che riescono ad avere solo quelli che non ridono mai delle proprie battute.

Lui, napoletano di nascita, romano d’adozione, procidano d’arte e vita, che è e rimarrà sempre un uomo e un artista del Sud.

Lui che quelli che sapevano sempre tutto anni fa giuravano che stava male, che era questione di mesi, che quello era il suo ultimo film, e invece nel frattempo ne ha fatti altri dieci. Lui che, alla fine, quando ormai non ci pensavo più, se n’è andato per un infarto a 44 anni, da solo in casa, in punta di piedi, che non si può morire così, non a quell’età.

Non è morto un attore. È morto un amico che non conoscevo, di cui ho visto tutto e di cui conosco le battute a memoria. E non importa se ti celebreranno come un Mastroianni o come un buffone, se ti ricorderanno spalla, gregario, protagonista o linea comica. Per me è morto Libero De Rienzo, il mio attore italiano preferito, senza dubbio. Buon viaggio Picchio.

(foto IPP/GB: immagini di scena del film Smetto quando voglio 3 – ad Honorem)