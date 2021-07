Libero Di Rienzo era stato Giancarlo Siani in Fortapasc e nel 2001 aveva vinto un David grazie a “Santa Maradona”

E’ morto Libero Di Rienzo, l’attore 44enne è deceduto a causa di un infarto. La comunicazione è arrivata direttamente dalla famiglia.

Libero De Rienzo: è morto a 44 anni l’attore vincitore di un David

Nato a Napoli nel quartiere Chiaia il 24 febbraio 1977, era stato attore di molti film italiani di spessore. Uno dei ruoli in cui fu maggiormente apprezzato era quello di Giancarlo Siani nel film “Fortapasc” di Marco Risi dedicato al giornalista de Il Mattino di Napoli ucciso nel 1985 dalla Camorra.

Di Rienzo aveva vinto nel 2001 un David di Donatello come miglior attore non protagonista grazie al film Santa Maradona, diretto da Marco Ponti.

L’attore è stato trovato questa mattina senza vita nel suo appartamento romano in zona Madonna del Riposo, a trovarne il copro è stato un amico allarmato dalle tante chiamate a cui non aveva ricevuto risposta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanza, ma al momento dell’arrivo dei soccorritori non c’era già più nulla da fare.

L’ultimo film in cui era stato coinvolto era stato Fortuna, di Nicolangelo Gelormini. Una pellicola in cui era stata ricostruita la storia di abusi e violenza che aveva portato all’uccisione di Fortuna Loffredo.