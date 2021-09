Come Lewandowski mette a tacere con un gesto i razzisti che fischiavano i calciatori inginocchiati | VIDEO

Ieri al PGE Narodowy stadio di Varsavia la Polonia ha affrontato l’Inghilterra per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Prima dell’inizio del match i calciatori inglesi si sono inginocchiati come segno di solidarietà contro il razzismo e il movimento ‘BlackLivesMatter’. E il pubblico di casa li ha fischiati. Ma è stato proprio il capitano polacco Robert Lewandowski a dargli una lezione

Robert Lewandowski and the Poland players pointed to the RESPECT badge on their shirts while some of their fans booed England for taking the knee before kick off. pic.twitter.com/xAjuBcBkfk

Infatti Lewandosky sentendo i fischi dei tifosi polacchi ha fatto un gesto molto eloquente indicando la scritta “Respect” sulla sua maglia. Il cannoniere del Bayern Monaco ha perciò constrastato l’atteggiamento razzista di una frangia di tifosi, rispecchiando esattamente la linea che la Nazionale della Polonia aveva esplicitato con un comunicato ufficiale: “La PZPN è sempre stata guidata dal rispetto dei principi di uguaglianza, tolleranza e parità di diritti nei confronti di tutte le persone. I giocatori polacchi, prima del primo fischio della partita con l’Inghilterra, indicano la scritta “UEFA RESPECT” sulla manica sinistra della maglia, che si riferisce alla campagna condotta dalla federazione europea contro il razzismo, la xenofobia e intolleranza”. Lo sguardo del capitano della Polonia diretto agli ultras è stato chiarissimo.

I’m not sure if many people noticed but when a section of the Polish fans booed England’s stance against racism, Lewandowski pointed to the “Respect” badge on his sleeve while glaring at them. Huge respect to him for standing against the pathetic racists 👍 pic.twitter.com/ffC8f1PrtN

— Bobby (@BobbyCfilm) September 8, 2021