Lettino, ombrellone e cancro compreso: solo 5 euro a Bagnoli

A Bagnoli le spiagge non ancora bonificate sono inquinate da particelle cancerogene e metalli pesanti e coperte da lenzuoli di spugna. Ma c’è chi le utilizza lo stesso per farsi il bagno e sdraiarsi al sole. E chi affitta lettini, ombrelloni e sdraio.

Racconta oggi Il Mattino che la spiaggia di Bagnoli resta una delle poche accessibili in città e, per questo, è anche attrezzata dagli abusivi, ogni giorno più numerosi.

I prezzi sono pressoché gli stessi di quelli richiesti nei lidi autorizzati e di poco inferiori alla media cittadina: cinque euro per il lettino, tre euro per l’ombrellone, più la marcia al ragazzo che provvede al trasporto e, in alcuni punti del litorale, è necessario dare una cauzione. Insomma, i due chilometri di costa, da Bagnoli a Coroglio, sono off-limits ma solo sulla carta: non balneabili in base un’ordinanza del Comune eppure presi d’assalto e trasformati in mini-stabilimenti illegali e, a ridosso della collina di Posillipo, sono spariti i cartelli sul rischio di caduta massi.