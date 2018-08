«Pulite le strade ‘ché passa la sindaca»

Ieri Virginia Raggi e Danilo Toninelli avevano fatto insieme un sopralluogo a sorpresa per verificare il buono stato di avanzamento dei lavori della ciclabile in via Nomentana: «Siamo partiti da Porta Pia fino ad arrivare a viale Regina Margherita per vedere come proseguono i lavori: il primo tratto di 400 metri è quasi completato, quando sarà pronto lo inaugureremo alla presenza di tutte le istituzioni», ha scritto la sindaca Raggi sul suo profilo Facebook, spiegando che «l’intervento prevede la realizzazione di quasi 4 km di pista ciclabile fino a Valle d’Aosta-via Valdarno. Un’opera attesa da anni e che abbiamo ripreso in mano, grazie una programmazione puntuale e precisa».

Francesca Delbello, presidente PD del II Municipio, ha però pubblicato su Facebook questa lettera del Campidoglio al servizio AMA decoro in cui si ricorda agli astanti che “devono provvedere ad assicurare una accurata pulizia delle aree ove si svolgerà la visita”. La Delbello ha anche ricordato che progetto e fondi per la realizzazione della pista ciclabile sulla Nomentana sono stati messi in campo dalla Giunta Marino.

