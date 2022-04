“Attento, ancora fischia il vento”: la contestazione di Letta a Milano al corteo per il 25 Aprile | VIDEO

A Milano un gruppo di militanti Carc contesta Enrico Letta e il Partito democratico sceso in piazza per la Festa della Liberazione: “L’antifascismo è solo popolare, fuori il Pd dal 25 Aprile”

“Il nemico è in casa nostra, sta al governo”, “Letta e Draghi servi della Nato”: sono alcuni degli slogan gridati all’indirizzo del blocco facente capo alla sezione milanese del Partito democratico scesa in piazza dietro un enorme striscione per celebrare il 25 Aprile. Gruppi di militanti Carc (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo) hanno contestato duramente il segretario dem Enrico Letta: “Letta, attento, ancora fischia il vento”, “DePdnizziamo la nazione”, “L’antifascismo è solo popolare, fuori il Pd dal 25 Aprile” gli altri cori intonati.

La contestazione di Letta a Milano al corteo per il 25 Aprile | VIDEO

Nel mirino la decisione del partito di seguire gli Stati Uniti nel piano di armamento dell’Ucraina di fronte all’invasione russa. “Questa è casa nostra, la Costituzione è casa nostra, l’antifascismo è casa nostra. E anche la solidarietà al popolo ucraino è casa nostra”, ha detto il segretario dem in risposta alle contestazioni. E sulla polemica riguardo la Nato: “Credo sia stata superata. Oggi conta, l’unità e il fatto di essere tutti insieme. Questa è la cosa più importante”.

(immagine di copertina: screenshot video Local Team)