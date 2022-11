È ufficiale: Letizia Moratti si candiderà in Lombardia con il Terzo Polo

Era nell’aria e alla fine è arrivata l’ufficialità: Letizia Moratti si candiderà alla presidenza della Regione Lombardia col Terzo Polo. In una nota, l’ex vice presidente e assessore al Welfare scrive: “Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia. Un progetto forte ed attento ai territori, orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo”.

“Una collaborazione – continua Moratti – che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i quali realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente”. “Ringrazio Carlo Calenda e Matteo Renzi per l’appoggio” conclude, sottolineando che “inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita”.

Letizia Moratti si candiderà per la presidenza con il Terzo Polo: il tweet di Calenda e la risposta della Lega e del Pd

In mattinata era stato un tweet del segretario di Azione Carlo Calenda ad anticipare la notizia: “Appoggiare due persone che in Lombardia e nel Lazio hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità come Alessio D’Amato e Letizia Moratti è la scelta giusta per il #TerzoPolo. Vengono da storie diverse ma hanno lavorato sulla stessa linea di serietà nell’emergenza”.

La Lega, ipercritica già nei giorni scorsi nei confronti di Moratti dopo le dimissioni dai ruoli in Regione, ha così commentato attraverso le parole di Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera e coordinatore regionale lombardo del Carroccio, la candidatura col Terzo Polo dell’ex vicepresidente della Lombardia: “Prendiamo atto che chi come la Moratti fino a tre giorni fa ha governato per oltre vent’anni da ministro, sindaco e assessore regionale con il centrodestra, adesso senza uno straccio di coerenza si candiderà per la sinistra. Contenti loro. Il centrodestra, in Lombardia, si presenterà compatto come ha fatto alle elezioni Politiche e andrà avanti a lavorare per il bene della nostra Regione e dei cittadini lombardi.”

Anche il Pd lombardo, che invece stamane si è riunito in assemblea per oltre quattro ore, ha preso una posizione chiara. Il segretario dem lombardo Vinicio Peluffo ha affermato che la candidatura di Moratti “non è un’opzione e anche dall’assemblea non è uscita questa indicazione”. Poi, Peluffo ha concluso: “Non credo possa funzionare che c’è qualcuno che decide anche per gli altri. Siamo disponibili a confrontarci ma non vogliamo imporre niente a nessuno né farci imporre niente da nessuno”.