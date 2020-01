Lesignano, FdI e Lega si lamentano per i disegni che somigliano alle Sardine

I rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia e della Lega nel corso del voto per le elezioni regionali in Emilia-Romagna alla scuola elementale A. Diaz di Lesignano hanno protestato a verbale perché i disegni esposti in classe somigliavano alle Sardine di Santori. “I sottoscritti rappresentanti di lista denunciano di avere riscontrato oggi domenica 26 gennaio alle ore 19.30 presso la scuola elementare Diaz di Lesignano, sede dei seggi elettorali n. 1, 2 e 4, diverse porte ricoperte da un telo di colore azzurro con appesi numerose figure con pesci non meglio identificati. Il fatto assume connotati di propaganda elettorale indiretta o subliminale, in quanto chiaro riferimento al movimento delle cosiddette sardine soprattutto”, hanno fatto scrivere per protesta.

Lesignano, FdI e Lega si lamentano per i disegni dei bambini che somigliano alle Sardine

Tra le firme, racconta la stampa locale, c’è anche quella di Massimo Canini, assessore comunale al Bilancio e referente locale di Fratelli d’Italia. Il dirigente scolastico ha dichiarato che i disegni erano stati fatti dalle maestre per i bambini della prima elementare. “L’insinuazione che trapela dalla denuncia, pervenuta al sottoscritto per vie non formali, va respinta. Innanzitutto perché il cartellone incriminato si trova nella sua attuale collocazione già da settembre 2019 e ci si domanda come avrebbero potuto le maestre indovinare che da lì a qualche mese sarebbe nato il movimento delle Sardine. Il medesimo cartellone è stato realizzato dalle maestre per dare vita a un percorso di accoglienza rivolto a tutti i bimbi della prima elementare e la scelta dell’argomento ittico è collegata a proposte didattiche di sfondo integratore che il loro libro di testo offre”, ha risposto il preside Enrico Calzolari.

